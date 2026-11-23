Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что атаки Украины на российские суда в Балтийском море вполне понятны, и к таким атакам нужно привыкать и быть к ним готовыми.

Об этом он сказал в интервью ERR, передает "Европейская правда".

Михал заявил о необходимости быть готовыми к повторению атак, подобных той, что произошла в минувшие выходные в отношении российского судна Sparta II.

"К этому нужно привыкать и быть готовыми. Подобные действия происходят не впервые. Мы неоднократно обсуждали это в правительстве в различных форматах и подробно. И то, что Украина выбирает российские суда в качестве целей в Балтийском море, совсем не удивительно и, бесспорно, происходит не впервые", – сказал он.

"С нашей точки зрения, есть несколько положительных моментов. Во-первых, Финляндия способна действовать спокойно. Там нет истерических призывов вроде "топите судно". Они действуют спокойно. Думаю, это задает определенный стандарт. Во-вторых, наше сотрудничество с финнами очень хорошее", – отметил он.

По его словам, для балтийских стран проблема заключается в том, что им приходится иметь дело с такими судами и возможным загрязнением окружающей среды.

"Именно поэтому мы заранее привели в состояние готовности и Государственный флот, так что все наши системы уже были подготовлены к работе. В Эстонии подобные ситуации отрабатывались на учениях, однако на практике нам, безусловно, еще придется столкнуться с ними", – отметил он.

Финская армия обороны 21 ноября обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября было поражено украинскими беспилотниками.

Поздно вечером 22 ноября судно было отбуксировано за пределы вод Финляндии.