В понедельник, 23 ноября, полиция и службы защиты животных в Стамбуле сообщили об операции по розыску львицы, которую видели в окрестностях города.

Об этом пишет AP со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Как отмечается, житель окруженного лесами района, расположенного на северной окраине Стамбула, заметил животное вечером 22 ноября. Впоследствии его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Местонахождение львицы установлено, и принимаются необходимые меры для её отлова живой", – заявили в администрации губернатора Стамбула.

Управление национальных парков сообщило, что в поисках, сосредоточенных в лесистой местности, участвуют специализированные ветеринары и бригады, оснащенные тепловизионными камерами.

Местных жителей предупредили об опасности.

В конце сентября полиция Берлина предупредила жителей, что по городу разгуливает кенгуру.

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