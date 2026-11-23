Российский проект модернизации гарнизонов вблизи границы с Финляндией распространился на Карельский перешеек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Спутниковые снимки, полученные Yle, показывают, что в этом году в гарнизоне Каменка было снесено большое количество зданий, а на их месте начали возводить новые.

Гарнизон расположен в 60 километрах от финской границы по прямой. Когда эта территория принадлежала Финляндии, она была известна под названием Каукьярви и входила в состав муниципалитета Ууденкиркко.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что несколько старых ангаров и других зданий в южной части гарнизона были снесены. Также были снесены две столовые и две казармы.

Об этой строительной площадке ранее не сообщалось ни в России, ни на Западе.

Как видно на спутниковых снимках, сейчас ведётся строительство нового учебного центра для боевой и стрелковой подготовки.

В Каменке дислоцируются самые мощные сухопутные войска России, направленные в сторону Финляндии. Этот крупный гарнизон и полигон использует 69-я моторизованная пехотная дивизия.

В 2024 году Россия решила усилить свои вооружённые силы на северном направлении и восстановила Ленинградский военный округ. В результате численность войск в районах, прилегающих к Финляндии, постепенно увеличится во много раз по сравнению с предыдущим периодом.

С конца 1990-х годов гарнизон в Каменке занимала бригада численностью примерно 4 400 солдат.

Сейчас там дислоцируется дивизия, численность которой планируется увеличить до 11 тысяч военнослужащих. На практике дивизия еще находится на стадии формирования.

Гарнизон Каменка используется как учебный центр, где солдат готовят к войне. Военнослужащие этой дивизии участвуют в боевых действиях в Украине, по крайней мере в Харьковской области.

Реконструкция гарнизона в Каменке не стала неожиданностью, поскольку Россия объявила об усилении своих вооруженных сил в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Строительные работы также проводились в гарнизоне Кирилловское, или Перкьярви, расположенном примерно в восьми километрах к востоку от Каменки. В прошлом году там был построен один крупный строительный комплекс и несколько небольших цехов.

Напомним, финский президент Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом Альянса.

Издание The New York Times сообщало о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы Альянс отвел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.