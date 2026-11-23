Польские СМИ узнали, что четыре страны Европейского Союза планируют создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств поджогов объектов спутниковой связи Starlink.

Об этом стало известно RMF24, пишет "Европейская правда".

Как стало известно польской радиостанции, с такой инициативой выступили Польша, Германия, Литва и Болгария.

Отмечается, что на начало декабря запланирована встреча делегаций прокуратур этих стран с целью запуска процедуры создания совместной следственной группы.

Ожидается, что это откроет более широкие возможности для сотрудничества в расследовании поджогов телекоммуникационной инфраструктуры в Польше, Литве и Болгарии.

Совместная следственная группа, как отмечается, должна, среди прочего, выяснить, были ли это скоординированные действия единой группы, определить способ действий группы и полный состав её участников, а также конкретных лиц, заказавших эти нападения.

Кроме того, как стало известно польской радиостанции, ожидается, что немецкие власти в течение двух недель примут решение об экстрадиции в Польшу двух граждан Германии турецкого происхождения, подозреваемых в поджоге в селе Воля-Кробовска.

Напомним, 14 октября в Болгарии сообщали о возможном поджоге 11 из всего 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии.

18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, хранящей оборудование для связи Starlink.

До этого, 23 сентября, произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.