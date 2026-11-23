Премьер-министр Эстонии Кристен Михал опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал Европу прекратить финансирование Украины.

Об этом он заявил в интервью ERR, передает "Европейская правда".

Михал прокомментировал звонок Трампа европейцам во время заседания "коалиции желающих" в Берлине.

По его словам, вероятно, произошла ошибка в переводе.

"Возможно, что-то потерялось при переводе. Послание Трампа осталось прежним: во-первых, количество человеческих жертв очень велико. Во-вторых, по его оценке, ситуация осложняется тем, что приходится изымать значительные средства из экономики и направлять их на войну или оборону", – отметил Михал.

"Он ни разу не предлагал Европе прекратить помощь Украине и тем более не намекал на то, что европейцам больше не следует покупать оружие у США", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп в четверг, 19 ноября, позвонил во время встречи "коалиции желающих" и поставил под сомнение целесообразность дальнейших расходов на военную поддержку Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Трамп позвонил участникам встречи "коалиции желающих" со своего самолета после вылета из Китая. По словам финского президента, американский лидер отметил, что войну в Украине нужно закончить, чтобы Европа могла потратить свои средства на другие цели.

В Париже заявили, что Трамп не требовал от европейцев прекратить военную помощь Украине.