В Польше Министерство образования совместно с Министерством цифровизации подготовили законопроект о минимальном возрасте для доступа к социальным сетям в интернете.

Об этом заявила Polsat News министр образования Польши Барбара Новацка, передает "Европейская правда".

Согласно положениям законопроекта, доступ к социальным сетям будут иметь только лица, достигшие 15 лет, а также будут введены эффективные методы проверки возраста.

"Оптимальным решением было бы с 1 января следующего года, то есть 2028 года. Можно ли быстрее? Прекрасно, но действовать можно уже сегодня, только операторы и платформы должны приступить к работе. Вопрос в том, поставят ли они свои финансовые интересы выше безопасности детей? Мы как государство этого не допустим", – ответила Новацка на вопрос о сроках внедрения мер.

"Европейский Союз решительно настроен принять эти меры. Однако для нас срок, предложенный Еврокомиссией, то есть через три года, неприемлем. Мы считаем, что детей нужно защищать здесь и сейчас, а не двигаться слишком медленными шагами. Есть также европейские страны, страны-партнеры, которые тоже говорят: "Мы тоже хотим внедрять эти изменения быстрее", – отметила она.

По словам Новацкой, "мало что так важно для общества, как остановить зло, которое корпорации ради своей прибыли причиняют польским детям".

На вопрос о том, как именно должна выглядеть проверка возраста, Новацка сослалась на решения, уже действующие в других странах.

"Проверку придется проводить безопасным способом, не отправляя полного набора данных или фотографий, ведь мы видим, как это сработало в разных странах, – а, например, через приложение mObywatel. Это один из инструментов, бесспорно самый разумный, самый стабильный и самый надежный. Мы отправляем информацию исключительно о возрасте. Никакие данные не сохраняются", – отметила она.

Напомним, Греция стала первым государством-членом ЕС, объявившим, что с 1 января 2027 года запретит доступ к социальным сетям детям и подросткам в возрасте до 15 лет.

В сентябре Европейская комиссия представила законопроект под названием Kids Act, в соответствии с которым детям до 13 лет будет запрещено пользоваться соцсетями.