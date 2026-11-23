Новый социологический опрос показывает, что все больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик спустя более чем два месяца после парламентских выборов.

Об этом свидетельствует опрос Novus для TV4 News, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 44% респондентов поддерживают досрочные выборы. В то же время 36% шведов против, а еще 18% не определились.

Отдельно отмечается, что 2% ответили "не знаю".

Также опрос показывает, что уровень поддержки внеочередных выборов значительно различается среди избирателей разных партий.

В частности, среди сторонников "Умеренных", "Либералов" и "Христианских демократов" за их проведение выступают 73%.

В то же время среди избирателей "Шведских демократов" поддержка ещё выше: 87% их сторонников выступают за внеочередные выборы.

А среди избирателей социал-демократов, Левой партии, Партии зелёных и Центристской партии лишь 7% поддерживают внеочередные выборы.

Опрос проходил с 12 по 18 ноября 2026 года, в нём приняли участие 1032 взрослых шведа.

Напомним, спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил во вторник, 17 ноября, что на следующей неделе проведёт консультации с лидерами всех партий относительно дальнейших шагов в процессе формирования правительства страны.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик. Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатурам на пост премьер-министра.

На данный момент состоялось два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Рингквист. До того, как придется объявить новые парламентские выборы, можно провести не более четырех неудачных голосований.

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