В Швеции растет поддержка досрочных выборов на фоне правительственного кризиса
Новости — Понедельник, 23 ноября 2026, 11:43 —
Новый социологический опрос показывает, что все больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик спустя более чем два месяца после парламентских выборов.
Об этом свидетельствует опрос Novus для TV4 News, пишет "Европейская правда".
Опрос показывает, что 44% респондентов поддерживают досрочные выборы. В то же время 36% шведов против, а еще 18% не определились.
Отдельно отмечается, что 2% ответили "не знаю".
Также опрос показывает, что уровень поддержки внеочередных выборов значительно различается среди избирателей разных партий.
В частности, среди сторонников "Умеренных", "Либералов" и "Христианских демократов" за их проведение выступают 73%.
В то же время среди избирателей "Шведских демократов" поддержка ещё выше: 87% их сторонников выступают за внеочередные выборы.
А среди избирателей социал-демократов, Левой партии, Партии зелёных и Центристской партии лишь 7% поддерживают внеочередные выборы.
Опрос проходил с 12 по 18 ноября 2026 года, в нём приняли участие 1032 взрослых шведа.
Напомним, спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил во вторник, 17 ноября, что на следующей неделе проведёт консультации с лидерами всех партий относительно дальнейших шагов в процессе формирования правительства страны.
26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик. Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатурам на пост премьер-министра.
На данный момент состоялось два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Рингквист. До того, как придется объявить новые парламентские выборы, можно провести не более четырех неудачных голосований.
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