Новая структура НАТО по координации помощи Украине начнет работу в сентябре

Новая структура НАТО, которая будет координировать поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил из немецкого Висбадена, начнет свою работу в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Главы государств и правительств стран НАТО приняли решение о миссии во время саммита в Вашингтоне. На прошлой неделе структура формально начала работу.

"Я рад объявить, что командование начнет действовать в сентябре. Миссия будет насчитывать 700 человек во главе с трехзвездочным генералом. Оно будет оказывать поддержку и помощь Украине в сфере безопасности, а также координировать усилия союзников по НАТО", – рассказал Столтенберг.

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В дополнение к штаб-квартире НАТО в Висбадене, у новой структуры будут также филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также группа в Монсе в Бельгии, где базируется главнокомандующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Ранее в НАТО объясняли, что новая структура по оказанию помощи и тренировки для Украины не заменяет Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

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