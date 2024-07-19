Шольц отверг призыв Зеленского о сбивании ракет и дронов над Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв украинского президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией.

Заявление Шольца приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского, Шольц сказал: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".

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Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России.

Также Зеленский вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана, а также подчеркнул, что "ракеты и дроны не являются „носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, в том числе на дальние расстояния, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.