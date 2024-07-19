Шольц відкинув заклик Зеленського щодо збиття ракет і дронів над Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією.

Заяву Шольца наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Відповідаючи на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

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Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Також Зеленський згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану, а також підкреслив, що "ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, у тому числі на далекі відстані, оскільки це передбачено правом на самозахист.