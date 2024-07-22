Как выход Байдена из президентской гонки может помочь демократам на выборах

В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

Одной из тех, кто узнал об этом незадолго до объявления, но все же до, а не после, как абсолютное большинство соратников – стала вице-президент Камала Харрис, которую Байден теперь продвигает как свою преемницу.

Проблема в том, что по электоральным рейтингам Харрис является, наверное, худшим выбором для кандидата в президенты – конечно, после самого Байдена. Чтобы победить, ей нужно чудо, которое будет непросто создать за 3,5 месяца до выборов.

Но, все-таки, решение Байдена не было бесполезным, идет речь в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Выборы без Байдена и с победой Трампа. Что меняет запоздалое решение президента США. Далее – краткое ее изложение.

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Разговоры о возможном снятии Байдена с выборов начались еще во время праймериз.

Тогда это выглядело как политтехнология, и довольно неплохая: президент выигрывает номинацию, вызывает на себя всю критику команды Трампа, а после окончания праймериз находит повод, чтобы объявить о выходе из гонки по состоянию здоровья и предлагает однопартийцам замену.

Это означало бы для Трампа потребность полностью перестраивать кампанию, ведь критика, основанная на возрасте Байдена и на его политике, теряла смысл. Зато новый кандидат или кандидатка могли бы использовать все наработки кампании против Трампа.

Об этой идее "ЕвроПравде" приходилось слышать неоднократно.

Но для ее запуска не хватило главного – согласия Байдена. Президент верил в свою способность победить Трампа, отвергал сообщения о негативном для него тренде рейтингов, и даже провальные теледебаты не убедили его в этом.

Что стало последней каплей, которая заставила президента диаметрально изменить мнение в течение нескольких часов этого субботнего вечера, точно не известно. Но не стоит забывать, что Джо Байден на прошлой неделе заболел Covid. Также привлекает к себе внимание то, что о выходе из гонки Байден сообщил только письменно и предпочел пока не появляться на экране.

Так или иначе, но время для технологически качественной замены кандидата уже прошло.

Несмотря на то, что до дня выборов еще остается 3,5 месяца, в американских реалиях это – критически мало. Подробно "ЕвроПравда" объясняла это в статье "Конец дедовских выборов".

По сути, действующий вице-президент США Камала Харрис является вынужденно безальтернативной преемницей Байдена на выборах.

С одной стороны, почти 80% демократов одобряли ее кандидатуру в случае снятия Байдена в нынешних условиях, свидетельствуют последние опросы. Кроме того, выбор Камалы Харрис является политически более "стройным" – ведь избиратели, голосовавшие за Байдена на праймериз, также отдавали свой голос и за нее. Не исключено, что ей юридически проще будет использовать фонды, которые спонсоры жертвовали на кампанию Байдена-Харрис.

С другой стороны, выдвижение Камалы Харрис имеет также недостатки, и они значительны. Ключевой из них – это низкий потолок популярности вице-президента.

В общем самым реальным пока представляется вариант победы Трампа в президентском поединке с Харрис.

Но даже при этом сценарии уход Байдена все равно имеет значение.

Дело в том, что отказ Байдена от баллотирования начал бить по рейтингу не только президента, но и его партии в целом. И даже для того, чтобы использовать все шансы на перелом кампании в Конгресс, президенту стоило решиться на этот шаг.

И для США, и для Украины именно вопрос большинства в Палате имеет ключевое значение. Потому что в случае, если демократы проиграют и здесь, это будет означать, что президент Трамп будет иметь лояльный Конгресс и не будет чувствовать значительного сдерживания в радикальном изменении политики США. Это может погрузить Америку и мир в новую реальность, испытать которую откровенно не хотелось бы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Выборы без Байдена и с победой Трампа. Что меняет запоздалое решение президента США.