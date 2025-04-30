В Еврокомиссии говорят, что не настаивают на разделении Украины и Молдовы на пути в ЕС

Европейская комиссия не требует и не инициирует принятие решения о разделении переговорного процесса по вступлению в ЕС для Украины и Молдовы и поддержит любое решение государств-членов Евросоюза по этому поводу.

Об этом на брифинге в Брюсселе 30 апреля заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает корреспондент "Европейской правды".

Мерсье подчеркнул, что продвижение государств-кандидатов на пути к членству в ЕС зависит исключительно от государств-членов, и только они принимают решение о том, чтобы разделить Украину и Молдову в переговорном процессе.

"Позвольте мне прояснить ситуацию... Это дело государств-членов, если они хотят разделить (Украину и Молдову во время переговоров о вступлении в ЕС. – Ред.). Мы не требуем этого заранее и проактивно", – пояснил спикер Еврокомиссии.

"Если страны-члены хотят этого, то они могут обсудить этот вопрос и договориться", – добавил он. И уточнил, что "когда речь идет о "разделении" Украины и Молдовы на пути к вступлению, продвижение этого процесса в Совете ЕС зависит исключительно от стран-членов".

"Со своей стороны, мы остаемся полностью приверженными оказанию необходимой технической, финансовой и политической поддержки как Молдове, так и Украине, чтобы они действительно продолжали свои реформы", – сообщил спикер.

"Первый кластер, как для Украины, так и для Молдовы, может быть открыт, как только будут выполнены все критерии. Но опять же, когда речь идет об окончательном решении по открытию этого кластера, оно находится в руках стран-членов", – подчеркнул он.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

В результате ЕС начал рассматривать возможность разделения процесса переговоров о вступлении Молдовы и Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.

В то же время десятки украинских общественных организаций призвали руководителей МИД стран Евросоюза найти способ разблокировать начало переговоров о вступлении с Украиной.

Стоит отметить, что по итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.