Пенсионера, который отправил взрывчатку посольству Украины в Испании, посадили на 18 лет

Верховный суд Испании во вторник, 23 июля, приговорил к 18 годам заключения 73-летнего пенсионера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, который в 2022 году рассылал посольствам и учреждениями пакеты со взрывчаткой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд приговорил Гонсалеса Паскуаля к 10 годам заключения по обвинению в терроризме и еще восемь лет – за изготовление взрывных устройств с этой целью, говорится в решении суда.

Пенсионер также должен выплатить 1500 евро компенсации сотруднику посольства Украины в Мадриде Николаю Величко, который пострадал в результате детонации его взрывчатки.

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В приговоре отмечается, что Гонсалес Паскуаль действовал "с целью создать большой разлад в испанском обществе, чтобы оно оказывало давление на правительства Испании и Соединенных Штатов, другие институты в Испании с целью прекращения поддержки Украины в войне против России".

В ходе расследования полиция обнаружила на взрывных устройствах следы ДНК, совпадающие с ДНК Гонсалеса. Записи, предоставленные интернет-магазином Amazon, показали, что мужчина покупал прекурсоры для взрывчатки в июне и июле 2022 года.

Суд еще должен вынести отдельное решение о заключении пенсионера, который может подать апелляцию на приговор.

Гонсалеса Паскуаля арестовали в январе 2023 года после того, как он отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой в адрес премьер-министра Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США, военно-воздушной базы и оружейной компании.

В апреле того года судья освободил пенсионера под залог, сославшись на его возраст и отсутствие судимостей.

Читайте архивный текст "ЕвроПравды" об этом: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.