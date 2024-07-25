Байден в обращении к нации объяснил свое решение сняться с выборов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в вечернем обращении к нации в среду, посвященном объяснил причины своего решения о снятии кандидатуры на президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Байден вышел с речью вечером 24 июля в Овальном кабинете Белого дома. В ней он сказал, что решил поступиться личными амбициями ради единства в своей политсиле.

11-минутная речь стала первой с тех пор, как президенту пришлось изолироваться после положительного теста на коронавирус и его объявления в воскресенье о снятии кандидатуры.

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"В последние недели я понял, что должен объединить свою партию... Думаю, мой президентский опыт, лидерская роль в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживало второго срока. Но ничто не должно стоять на пути, когда речь идет о спасении нашей демократии. И личные амбиции тоже. Поэтому я решил, что лучшее решение – передать факел новому поколению. Это лучший путь, чтобы объединить страну", – заявил Джо Байден.

"Это большая честь в жизни – служить как ваш президент. Но ради защиты демократии, которая сейчас на кону, и которая важнее любых титулов... Замечательная вещь в Америке – то, что здесь не правят короли и диктаторы. Здесь решает народ. История в ваших руках, идея Америки – в ваших руках", – сказал он.

Байден также выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис.

"Она опытная. Она настойчива. Она способна. Она была для меня замечательным партнером и замечательным лидером нашей страны... Выбор за вами, американским народом", – сказал президент.

Президенты США традиционно выходят с речами из Овального кабинета в ситуациях кризиса или для очень важных объявлений. Для Байдена это четвертое такое обращение за его каденцию.

Опрос по заказу CNN показал, что Камала Харрис имеет лучшие рейтинги, чем у Байдена, и поддержку большинства демократов.

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