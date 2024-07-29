Фицо пригрозил послу Украины последствиями из-за перебоев в транзите нефти "Лукойла"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Об этом Фицо сказал в своем обращении в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Премьер Словакии сообщил, что обсудил вопрос поставок "Лукойла" с послом Украины Мирославом Кастраном, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления", – заявил он.

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Фицо добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

"Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", – считает словацкий премьер.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.