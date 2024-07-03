Две трети украинцев считают вступление в ЕС и НАТО равнозначно важными

Две трети украинцев считают, что вступление в Евросоюз и НАТО равнозначно важны для будущего страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты украинского блока опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, который проводился в целом в 15 странах. Сбор данных проводился в мае 2024 года.

На вопрос о том, для Украины более важно вступление в ЕС или в НАТО, почти две трети респондентов – 64% – сказали, что считают оба направления одинаково важными.

Кроме этого преобладающего варианта, 15% дали ответ "ни то ни другое", 12% считают более важным вступление в НАТО и 7% – в ЕС. Еще 2% не определились с ответом.

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Также в опросе задали вопрос, считают ли респонденты приемлемым вступление в НАТО при условии, что Украина смирится с потерей оккупированных территорий. Семеро из десяти респондентов считают это в большей или меньшей степени неприемлемым.

При этом, 45% ответили, что готовы смириться с потерей части территории, но сохранить суверенитет, сильные вооруженные силы и геополитическую свободу Украины и возможность вступить в ЕС или НАТО.

26% на этот вопрос ответили, что согласились бы с деоккупацией в обмен на "демилитаризацию", вынужденный нейтралитет и отказ от вступления в ЕС.

"Европейская" часть опроса показала, что большинство европейцев считают наиболее вероятным сценарием завершения войны мирные договоренности, а не победу Украины. При этом большинство выступают за увеличение военной помощи Украине.

Также опрос показал значительное расхождение взглядов на то, станет ли позитивом вступление Украины в ЕС – в зависимости от страны.