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Литва пожаловалась ЕС на решение Венгрии упростить въезд россиянам и белорусам

Новости — Вторник, 30 июля 2024, 20:48 — Олег Павлюк

Литва подала Европейской комиссии просьбу проанализировать решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси, утверждая, что этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза.

Об этом в комментарии порталу BNS заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис заявил, что Литва "неприятно удивлена" сообщениями об упрощении въезда в Беларусь для граждан России и Беларуси. Это "позволит им свободно въезжать и передвигаться в пределах Шенгенской зоны", добавил он.

"По оценке Литвы, этот шаг Венгрии создает очень серьезные угрозы для безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, и поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС", – подчеркнул глава литовского МИД.

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Ландсбергис объявил, что Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой провести анализ решения Венгрии "с точки зрения целостности Шенгенской зоны и предотвращения угроз для нее".

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Лидер крупнейшей европейской партии уже призвал обсудить это решение Венгрии на саммите ЕС, подчеркивая, что это создает значительные угрозы безопасности для стран Евросоюза.

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