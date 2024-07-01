14% жителей Словакии хотели бы, чтобы Россия победила в войне против Украины, 33% опрошенных желают победы Украине.

Это следует из опроса агентства Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), который в понедельник опубликовало издание Denník N, передает "Европейская правда".

Почти 40% словаков хотят, чтобы конфликт в Украине завершился "временным миром без победы одной из сторон".

33% словаков желают победы Украине, 14% приветствовали бы победу России, а еще 14% респондентов ответили на вопрос, что не знают или что им безразлично.

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Победы России больше всего желают избиратели сильнейшей правительственной партии премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, а это почти 35% опрошенных. Лишь 5% избирателей партии Smer желают победы Украине. 34% избирателей внепарламентского движения "Республика", которое было создано в 2021 году путем откола от Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы, хотят победы России.

Однако лишь 5% опрошенных избирателей второй по силе правительственной партии "Голос" желают победы России. Более 25% сторонников партии "Голос" желают победы Украине. Около 19% избирателей Словацкой национальной партии (SNS) хотят победы России. Среди избирателей SNS преобладает ответ "временный мир без победы одной из сторон".

Совсем другими были ответы избирателей оппозиционных партий. Лишь менее процента избирателей партии "Прогрессивная Словакия" (PS) Михала Шимечки и лишь пять из ста избирателей партии "Свобода и солидарность" (SaS) хотят победы России. 77% избирателей PS и 55% избирателей SaS хотят победы Украины. Минимальное количество сторонников победы России также среди избирателей движения "Словакия" экс-премьер-министра Игоря Матовича.

Доля людей в Словакии, которые желают победы России, растет с возрастом респондентов. "В возрасте от 16 до 24 лет она составляла незначительные четыре процента, в случае самого старшего поколения 65 плюс – до 20 процентов", – сообщил Denník N. Победы Украины желают 43% самых молодых респондентов и лишь 27% респондентов самой старшей возрастной группы.

Напомним, быстрое вступление Украины в Европейский Союз имеет самую низкую поддержку в Чехии среди четырех стран Вышеградской группы (Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия).

Другой опрос показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС оказывал Украине какую-либо помощь.