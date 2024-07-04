Что заставило Лукашенко пойти на уступки Западу

Довольно неожиданно для многих обозревателей режим Александра Лукашенко начал демонстрировать признаки более конструктивного поведения и даже готовности начать торг с западными соседями.

Пытаясь удержать равновесие между несколькими параллельными процессами, белорусский диктатор делает невиданные за последние годы политические кульбиты, идет речь в статье Павла Радя и Ярослава Черногора из Совета внешней политики "Украинская призма" Лукашенко идет на уступки: как Западу удалось напугать власть Беларуси. Далее – краткое ее изложение.

Уступки со стороны официального Минска произошли вскоре после визита в Китай президента Польши Анджея Дуды.

23 июня во время переговоров в Пекине Дуда предупредил главу КНР Си Цзиньпина о возможном полном закрытии польско-белорусской границы, объясняя это реакцией на убийство мигрантом польского пограничника.

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Обвинив в эскалации ситуации на границе белорусские власти, Дуда не скрывает: в Варшаве пытаются давить на Лукашенко через Пекин. Дело в том, что полное закрытие границы с Польшей может означать прекращение транзита китайских товаров через Беларусь, а значит – нанесет ущерб как Беларуси, так и Китаю.

Хотя публичная реакция Поднебесной была характерной и ограничилась выражением надежды, что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и искать решение проблемы путем консультаций, белорусские чиновники намек поняли.

Ведь для Минска потеря интереса Пекина означает перспективу остаться один на один с Путиным.

Поэтому у Лукашенко в спешке взялись сглаживать острые углы.

Не исключено, что это стало одной из причин кадровых перестановок в белорусской власти.

Среди прочих, пост министра иностранных дел занял Максим Рыженков.

Назначение гораздо более требовательного и жесткого Рыженкова, по сравнению с предшественником, нацелено на то, чтобы встряхнуть МИД и наконец показать более приемлемые результаты работы на западном направлении.

И похоже, что кандидатура Рыженкова действительно не была случайной.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил, что за несколько месяцев до кадровых изменений в Минск секретно приезжал представитель президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел переговоры с Лукашенко и еще тогда первым заместителем главы АП Максимом Рыженковым.

Поэтому если Рыженкову удалось наладить постоянный контакт с Парижем, то это не только успех для Минска, но и сигнал для партнеров Франции.

На этом передача сигналов не закончилась, ведь Лукашенко пошел на более чем неожиданный шаг, впервые освободив знаковых для себя украинских политзаключенных.

Это был не просто реверанс в сторону Украины, но и шаг, который должен был попасть в поле зрения европейских политиков.

Чтобы усилить эффект от освобождения украинских граждан, накануне Дня независимости Беларуси Лукашенко анонсировал амнистию некоторых белорусских политзаключенных, прежде всего тех, которые имеют проблемы со здоровьем.

Нехарактерные для Лукашенко действия, призванные расширить очень узкое поле для маневра, происходят тогда, когда все более серьезно встает вопрос о мирном урегулировании российско-украинской войны.

Война рано или поздно завершится, и тогда Лукашенко останется один на один со своим Путиным.

Для сохранения власти в таких условиях у белорусского диктатора нет других опций, кроме как пытаться сбалансировать влияние Москвы благодаря третьим сторонам.

Едва ли не единственной страной, которая в такой ситуации может ослабить зависимость Беларуси от Кремля, остается Китай. Но, Пекин, если и будет готов помочь белорусскому диктатору, то исключительно на определенных условиях.

Одной из них, вероятно, будет по крайней мере частичный выход из конфронтации с Западом – именно то, чем режим начал более активно заниматься.

Подробнее – в материале Павла Радя и Ярослава Черногора Лукашенко идет на уступки: как Западу удалось напугать власть Беларуси.