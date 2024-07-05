Для чего Орбан играет в "миротворца" и опасны ли для Украины его усилия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с визитом.

Официальная цель поездки – переговоры о мире. Орбан, который только что побывал в Киеве и обсуждал свои "мирные идеи" с Зеленским, теперь приехал к Путину – якобы для того, чтобы передать ему сигнал от украинского лидера.

Можно убежденно заверить: здесь нет "зрады". Орбан как мастер политического пиара играет роль, а главным зрителем его спектакля является один человек – вероятный следующий президент США Дональд Трамп.

О том, что происходит и каковы основания для столь твердого вывода, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко За "миром" к Путину: что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским. Далее – краткое ее изложение.

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О том, что 5 июля состоится визит премьер-министра Венгрии Виктор Орбана в Москву, венгерские СМИ сообщили лишь накануне вечером.

Первой публичной реакцией Брюсселя и других столиц был гнев. Второй – попытка отмежеваться от действий Орбана. Ведь этот визит не только нарушит неформальное общеевропейское эмбарго на поездки лидеров в Москву. Ситуацию осложняет то, что на этой неделе правительство Венгрии начало председательство в Совете ЕС, и действия Орбана в этот период несут двойную нагрузку.

"Орбан не имеет мандата от ЕС на взаимодействие с Россией", – поспешил отреагировать президент Евросовета Шарль Мишель.

Но европейский вектор в этой истории для Орбана не имеет значения. Его адресат – за океаном.

Для украинцев, впрочем, ключевым является не отсутствие согласования действий Орбана с его европейскими коллегами или его некорректные действия на европейской арене (этим, собственно, никого не удивить), а вопрос о цели визита.

Ведь вполне очевидно, что визит в Кремль связан с поездкой Орбана в Киев.

Всю последнюю неделю Орбан старательно продвигает нарратив о своих усилиях по "примирению" Украины и России.

Мол, во время визита в Киев он сделает "первый шаг к миру", а потом будут следующие шаги, которые пока не раскрываются, рассказывал Орбан еще перед началом встречи с Зеленским. А после визита он рассказал, что действительно обсуждал с Зеленским "прекращение огня" и услышал от него какие-то сигналы, которые теперь готов передать дальше другим лидерам.

Но привез ли он в Кремль какие-то сигналы от Украины?

Есть ли принципиальное согласие Киева на его "мирный план" с заморозкой военных действий по нынешней линии соприкосновения?

"Европейская правда" имеет все основания утверждать, что ответ на эти вопросы – однозначное "нет". Объяснение – в полной версии статьи.

Так зачем тогда Орбан это делает? Какой смысл симулировать миротворческую активность, если ты не имеешь мандата на такое "творчество" от сторон, с которыми пытаешься говорить?

Объяснение простое: в данном случае для Венгрии важен не результат, а процесс. Виктор Орбан, наверное, и сам прекрасно понимает, что его усилия не будут иметь реального эффекта.

Цель в другом.

Действующий лидер Венгрии традиционно строит свою внешнюю политику вокруг отношений с США. Отношения с Байденом у него давно и безнадежно испорчены, поэтому Орбан, вопреки международному этикету, открыто "топит" за Дональда Трампа, ставит на его победу и пытается сделать все, чтобы стать для Трампа одним из основных контактов в Европе.

А Украина – это лишь инструмент достижения этой цели.

Но для нас важно, что переговоры Орбана с Зеленским и Путиным не добавляют опасности "зрады" и не свидетельствуют о готовности Киева идти на какие-то уступки, скрытые от внимания общества.

А то, что Орбан приехал в Москву – вещь, безусловно, неприятная. Но вряд ли это его решение хоть кого-то всерьез удивило.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко За "миром" к Путину: что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.