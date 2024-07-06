Разведка Британии: РФ усиливает слежку за гражданами в Интернете

Россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится выключить интернет-телефонию для ограничения доступа граждан к правдивой информации и большей слежки за ними.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве оценили удаление из российского App Store по требованию "Роскомнадзора" нескольких VPN-приложений из-за того, что они якобы предоставляют доступ к "незаконному контенту".

"Это почти наверняка имеет целью ограничить доступ российских граждан к независимым российским и международным СМИ, а также упростить спецслужбам возможность слежки за российскими гражданами", – говорится в обзоре.

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Отдельно ФСБ требует от операторов связи отключить интернет-телефонию VoIP, объясняя это необходимостью сократить количество случаев мошенничества.

"На самом деле, скорее всего, цель – это расширить возможности российских властей отслеживать и ограничивать коммуникации частных лиц и корпоративных структур", – указывает разведка.

Минобороны Британии указывает, что эти два мероприятия соответствуют усилиям РФ контролировать внутреннюю среду и ограничивать доступ граждан к информации, которая не совпадает с нарративами Кремля.

В своем предыдущем разведывательном обзоре о российско-украинской войне Минобороны Британии оценило, как Россия похищает из оккупированных частей Украины минералы и полезные ископаемые.

В предыдущем обзоре разведка Британии утверждала, что в России прибегают к правовому преследованию мигрантов, в основном из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в вооруженные силы и воевать в Украине.

Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины.