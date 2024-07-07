Эстония ужесточит контроль за грузами на границе с Россией

Правительство Эстонии обсудило вопросы торговли на границе с РФ и приняло решение повысить эффективность контроля за перемещением товаров, подпадающих под санкции.

Об этом проинформировала пресс-служба эстонского правительства, пишет "Европейская правда".

По словам премьер-министра Каи Каллас, несмотря на ограничения, на границе осуществляются попытки обойти санкции, а новый санкционный пакет Европейского союза увеличил риски еще больше.

"Мы должны быть уверены, что товары, которые пересекают наши границы, не подпадают под санкции ЕС", – заявила Каллас.

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Она отметила, что замена нынешних выборочных проверок, основанных на оценке рисков, на полный досмотр грузов и транспортных средств даст властям большую уверенность в том, что товары, "которые могли бы поддержать военную машину Российской Федерации, не пересекут эстонскую границу".

Каллас добавила, что Эстония продолжит переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей относительно действия на границе единых требований и процедур.

Правительство поручило Министерству финансов в сотрудничестве с МВД и другими ведомствами подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.

Ранее сообщалось, что эстонские сотрудники таможни в Нарве ежедневно выявляют случаи, когда путешествующие в Россию пытаются скрыто провезти с собой запрещенные товары и евро наличными.

Напомним, в конце июня в течение нескольких дней на КПП в Нарве образовались огромные очереди на выезд в Россию. Эстония из-за этого даже закрывала КПП на выезд на два дня. Пограничники объяснили ситуацию слишком медленной работой российской стороны.

После того некоторое время были очереди и на двух других, автомобильных пунктах пересечения границы. Время ожидания могло составлять от нескольких дней до даже 5 дней.