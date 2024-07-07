Естонія посилить контроль за вантажами на кордоні з Росією

Уряд Естонії обговорив питання торгівлі на кордоні з РФ й ухвалив рішення підвищити ефективність контролю за переміщенням товарів, що підпадають під санкції.

Про це поінформувала пресслужба естонського уряду, пише "Європейська правда".

За словами прем'єр-міністерки Каї Каллас, незважаючи на обмеження, на кордоні здійснюються спроби обійти санкції, а новий санкційний пакет Європейського союзу збільшив ризики ще більше.

"Ми повинні бути впевнені, що товари, які перетинають наші кордони, не підпадають під санкції ЄС", – заявила Каллас.

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Вона зазначила, що заміна нинішніх вибіркових перевірок, заснованих на оцінці ризиків, на повний огляд вантажів і транспортних засобів дасть владі більшу впевненість у тому, що товари, "які могли б підтримати військову машину Російської Федерації, не перетнуть естонський кордон".

Каллас додала, що Естонія продовжить переговори з Фінляндією, Латвією, Литвою та Польщею щодо дії на кордоні єдиних вимог і процедур.

Уряд доручив Міністерству фінансів у співпраці з МВС та іншими відомствами підготувати план дій щодо запровадження повного митного контролю на зовнішніх кордонах Європейського союзу в напрямку виїзду з Естонії.

Раніше повідомлялося, що естонські співробітники митниці у Нарві щоденно виявляють випадки, коли подорожувальники до Росії намагаються приховано провезти з собою заборонені товари та євро готівкою.

Нагадаємо, наприкінці червня протягом декількох днів на КПП у Нарві утворилися велетенські черги на виїзд до Росії. Естонія через це навіть закривала КПП на виїзд на два дні. Прикордонники пояснили ситуацію надто повільною роботою російської сторони.

Після того певний час були черги і на двох інших, автомобільних пунктах перетину кордону. Час очікування міг складати від кількох днів до навіть 5 днів.