Президент Эстонии: членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, и предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое заставляло бы Украину к уступкам.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президенты говорили о вопросах двустороннего сотрудничества, а также подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне, который начнется 9 июля.

Карис отметил, что важнейшими темами саммита будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время текущей горячей фазы войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО.

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"НАТО должно послать сильный сигнал о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, ее движение к членству необратимо", – сказал президент Эстонии.

Он подчеркнул, что в истории есть немало уроков по поводу того, что умиротворение агрессоров обеспечивает лишь временный мир.

"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно... Единственная стратегия, которая сейчас может сработать – предоставлять Украине как можно большую поддержку", – отметил Карис.

Он также напомнил, что Эстония поставила цель предоставлять в поддержку Украины помощь в размере от 0,25% своего ВВП.

Также Алар Карис заявил, что союзникам следовало бы увеличить целевой показатель расходов на оборону с 2% ВВП до 2,5 или 3%.

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