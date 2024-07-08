Зеленского ждут в Польше в понедельник: вероятно, подпишут соглашение по безопасности

Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник 8 июля ждут с визитом в Варшаве, во время него ожидаемо подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Такую информацию косвенно подтвердил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна в эфире Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Еще на прошлой неделе в правительстве Польши сообщали, что Зеленский может прибыть в Варшаву перед поездкой на саммит НАТО в Вашингтоне, который начинается уже завтра – во вторник, 9 июля.

Анджей Шейна на вопрос о том, ждут ли Зеленского сегодня, 8 июля, сказал, что "не может ничего раскрывать из соображений безопасности", и это "станет известно тогда, когда станет известно".

Реклама:

Он также сказал, что это будет "важный визит, связанный с саммитом НАТО и дискуссией об изменении стратегии Альянса, а также поддержкой Украины".

"Премьер Дональд Туск будет говорить с президентом Зеленским о членстве Украины в НАТО", – сказал замминистра.

"ЕвроПравда" уже упоминала, что подписание соглашения с Польшей может состояться на пути Зеленского в США. Глава МИД Польши в последних комментариях СМИ говорил, что это должно произойти "в ближайшие дни".

Читайте также: Джо-мостостроитель: что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне