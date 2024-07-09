В Госдепе США прокомментировали идеи Украины и Польши по сбиванию российских ракет

В Государственном департаменте США допустили, что вопрос потенциального сбивания в украинском небе российских ракет, летящих в направлении Польши, могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне, который начинается во вторник.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Накануне глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. У Миллера спросили, какова позиция США по этой идее.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств.

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На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он (Дональд Туск) захочет это сделать", – отметил Миллер.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава правительства Польши Туск в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский сообщил, что соглашение предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.