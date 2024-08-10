Главный дипломат ЕС отреагировал на удар РФ по Константиновке

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по торговому центру в Константиновке днем 9 августа, в результате которого погибли более десятка человек.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление появилось поздно вечером в пятницу.

Боррель констатировал, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому объекту, где было много людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure. Реклама: August 9, 2024

"Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", – отреагировал он.

Министр обороны Нидерландов в своем комментарии отметил, что это очередное напоминание, почему важно поддерживать Украину.

Как сообщалось, днем 9 августа силы РФ попали в супермаркет в Константиновке, разрушено в том числе отделение "Новой почты".

По последним данным, в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 40 пострадали.