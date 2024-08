Главный дипломат ЕС отреагировал на удар РФ по Константиновке

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по торговому центру в Константиновке днем 9 августа, в результате которого погибли более десятка человек.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление появилось поздно вечером в пятницу.

Боррель констатировал, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому объекту, где было много людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure.

