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Главный дипломат ЕС отреагировал на удар РФ по Константиновке

Новости — Суббота, 10 августа 2024, 09:28 — Мария Емец

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по торговому центру в Константиновке днем 9 августа, в результате которого погибли более десятка человек.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление появилось поздно вечером в пятницу.

Боррель констатировал, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому объекту, где было много людей.

"Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", – отреагировал он.

Министр обороны Нидерландов в своем комментарии отметил, что это очередное напоминание, почему важно поддерживать Украину.

Как сообщалось, днем 9 августа силы РФ попали в супермаркет в Константиновке, разрушено в том числе отделение "Новой почты".

По последним данным, в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 40 пострадали.

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Война с РФ Боррель
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