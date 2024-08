Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на російський удар по торговому центру у Костянтинівці вдень 9 серпня, внаслідок якого загинули більше десятка людей.

Як повідомляє "Європейська правда", його заява з’явилась пізно ввечері у п’ятницю.

Боррель констатував, що Росія вкотре завдала удару по цивільному об’єкту, де було багато людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure.

Реклама: