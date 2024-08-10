Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на російський удар по торговому центру у Костянтинівці вдень 9 серпня, внаслідок якого загинули більше десятка людей.

Як повідомляє "Європейська правда", його заява з’явилась пізно ввечері у п’ятницю.

Боррель констатував, що Росія вкотре завдала удару по цивільному об’єкту, де було багато людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure. Реклама: August 9, 2024

"Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії. Україні невідкладно потрібна більша військова підтримка, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру", – відреагував він.

Міністр оборони Нідерландів у своєму коментарі зазначив, що це чергове нагадування, чому важливо підтримувати Україну.

Як повідомляли, вдень 9 серпня сили РФ поцілили у супермаркет в Костянтинівці, зруйноване у тому числі відділення "Нової пошти".

За останніми даними, внаслідок ракетного удару росіян по торговельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 14 людей, ще понад 40 постраждали.