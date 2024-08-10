Президент США Джо Байден заявил, что "важнейшей" задачей сейчас является "победа над (бывшим президентом Дональдом) Трампом".

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

Байден вспомнил Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести. Хотя для меня – большая честь быть президентом, я считаю, что имею обязательства перед страной сделать то, что я – самое важное, что ты можешь сделать, а именно: мы должны победить Трампа", – отметил Байден.

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Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца после того, как на него начали давить члены его собственной партии. Это давление было вызвано неудачным выступлением на дебатах против Трампа в конце июня, что привело к росту беспокойства относительно возраста президента, его ментального состояния и способности вернуть себе Белый дом.

Президент быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая сейчас является кандидатом в президенты от Демократической партии.

Во вторник она объявила губернатора штата Миннесота Тима Уолза своим партнером в предвыборной гонке.

По данным свежего опроса Ipsos, Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.