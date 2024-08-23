Ждать ли антиукраинского разворота Румынии после двойных выборов

Почти одновременно в Румынии пройдут президентские и парламентские выборы.

На первый взгляд, эти выборы не несут угроз для Киева. Скорее всего, антиукраинские партии, хоть и пройдут в парламент, останутся в оппозиции.

О том, кого выборы могут принести к власти в Румынии и есть ли угрозы для Украины, читайте в статье заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Румыния накануне перезагрузки: повлияют ли двойные выборы у соседей на отношения с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Итак, первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. А между турами – 1 декабря – состоятся и парламентские выборы.

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Наименьшая интрига сохраняется вокруг парламентских выборов.

Опросы показывают, что лидерские позиции с высокой вероятностью займет Партия социал-демократов. Сейчас ее поддерживают около 30% избирателей. На второй позиции с показателем в 19% – член нынешней правительственной коалиции, партнер, в тандеме с которым социал-демократы шли на выборы в Европарламент – Партия национал-либералов.

Также очень вероятно, что в парламент войдет и блок политических сил Объединенный альянс правых – ADU, ядром которого является Союз спасения Румынии – USR. Это политическая сила, отличающаяся проевропейскими взглядами, но не смогла удержать власть, хотя в свое время тоже была в правительственной коалиции.

Тревожным сигналом для нас является сохранение в парламенте антиукраинской партии AUR.

Сейчас за нее готовы отдать голоса около 15% румынских избирателей.

Ситуацию ухудшает то, что если верить нынешним настроениям, то в парламент может пройти и партия скандальной Дианы Шошоаке SOS – сейчас ее показатели составляют около 6%.

Спокойствия добавляет то, что, как сейчас кажется, социал-демократы и национал-либералы продолжат играть в тандеме, а если голосов им не хватит, то добрать их они смогут у венгров Румынии, которым пророчат 5%.

Совсем другая ситуация – с президентскими выборами. Более того, там ситуация постоянно меняется.

Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис не может остаться на своей позиции на третий срок, а значит, изменения неизбежны.

На момент, когда парламент определился с датой выборов, опросы показывали, что эти изменения могут быть довольно неожиданными. На политическом небосклоне Румынии начали говорить о неожиданном кандидате – нынешнем заместителе генерального секретаря НАТО Мирчу Джоанэ.

Долгое время он не жил в Румынии, однако в последние месяцы его медиаприсутствие возросло, поэтому его кандидатура была включена в опросники, и в июле он сразу показал блестящий результат – первое место с поддержкой 26,7%.

С такими показателями он опережал и действующего премьера от социал-демократов Марчела Чолаку, у которого было 17,8% поддержки, и представительницу Союза спасения Румынии Елену Ласкони с ее 14,3% голосов.

Избрание президентом Мирча Джоанэ вполне устраивало бы Украину: не был замечен ни в каких антиукраинских заявлениях или шагах и хорошо интегрирован в европейскую элиту.

Однако что-то пошло не так. Сильные стороны кандидата начали оборачиваться слабостями. Джоане начали вспоминать скандалы во время его работы в НАТО.

Так что кандидатура Мирчи Джоане перестала выглядеть безупречной, и это сказалось на рейтингах.

Но украинцы могут не волноваться, что Румыния радикально изменит свой курс по поддержке нашего государства после выборов.

Шансы на то, что недруги Киева одержат победу на президентских и тем более на парламентских выборах, невысоки. Ключевые игроки остаются нашими сторонниками.

Подробнее – в материале Румыния накануне перезагрузки: повлияют ли двойные выборы у соседей на отношения с Украиной.