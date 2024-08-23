Харрис приняла номинацию от Демпартии и пообещала быть президентом для всех

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго вице-президент Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Харрис также выступила с речью на съезде, в которой пообещала быть президентом для всех.

"От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка ... я принимаю ваше выдвижение на пост президента Соединенных Штатов", – сказала она.

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Харрис также обратилась к республиканцам с прямым призывом голосовать за нее.

"Я знаю, что сегодня вечером нас смотрят люди с разными политическими взглядами. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и себя", – подчеркнула она.

Харрис также предупредила, что в случае победы ее соперник Дональд Трамп вернет страну на путь опасной политики.

"Подумайте, что он намерен делать, если мы снова дадим ему власть. Подумайте о его явном намерении освободить жестоких экстремистов, которые напали на офицеров правоохранительных органов в Капитолии. Его явное намерение заключать в тюрьму журналистов, политических оппонентов и всех, кого он считает врагом. Его явное намерение использовать наших военнослужащих против наших собственных граждан", – добавила она.

Предвыборная кампания Харрис собрала около 500 млн долларов с тех пор, как она вступила в президентскую гонку.

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