США наложили санкции на более 90 иностранных лиц и компаний, которые помогают России

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает американский Минфин, Россия полагается на "сложные транснациональные цепи поставок", чтобы "подпитывать свою военную машину и производить материальные средства для поддержки военных усилий".

В санкционном указе перечислены более 90 физических и юридических лиц из России, Беларуси, Британских Виргинских островов, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Африки, Сербии и Турции".

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Отдельно Министерство финансов США описывает две сети уклонения от санкций, расположенные в Китае и Турции.

Китайская сеть насчитывает почти десяток компаний, поставивших России электронные интегральные схемы, металлообрабатывающие станки, полупроводниковые устройства, трансформаторы и тому подобное. Под санкции попали эти компании и их руководители.

Около десятка юридических лиц указаны и в турецкой сети, которая несмотря на санкции поставила клиентам в России станки, инструменты для обработки металла, электронные интегральные схемы, сварочное оборудование, беспилотники и прочее на десятки миллионов долларов.

В сообщении Минфина США также упоминается российская ассоциация ралли "Шелковый путь", которую, по информации Вашингтона, использует российская разведка как прикрытие, и двое граждан Южной Африки, которые в 2013 году помогали с обучением террористам группы Вагнера.

Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России.