СМИ: Британия пока не давала разрешения применять Storm Shadow по территории России

В правительстве Британии уточнили, что пока не давали разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow по целям на территории России, после того, как многие сделали такой вывод из заявлений премьера Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

В четверг на Даунинг-стрит прокомментировали, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась", несмотря на комментарии Стармера, который сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после того упоминал, что "узнал о разрешении использовать Storm Shadow по целям на территории России", и что он говорил об этом со Стармером на первой встрече.

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Источники сообщили журналистам, что в этом году Storm Shadow "еще не применялась".

Один из собеседников сказал, что в ситуации "больше нюансов", чем сложилось впечатление, и что для применения этих крылатых ракет по целям на территории России нужно будет скоординированное согласие трех стран, одна из которых Британия.

Второй страной очевидно является Франция – так как ракеты являются совместной разработкой, а третьей, вероятно, Соединенные Штаты. Зеленский ранее публично высказывал предположение, что Великобритания оставляет ограничения на применение переданных ею крылатых ракет именно из-за позиции США.

На вопрос о том, начнет ли Украина применять Storm Shadow по территории России, собеседник сказал, что "этого не произойдет", однако непонятно, имел ли он ввиду ближайшее время, необходимое на координацию между союзниками, или более длительную перспективу.