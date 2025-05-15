В Британии по подозрению в поджоге дома премьера задержали 21-летнего украинца

В связи с серией поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в Лондоне задержали 21-летнего гражданина Украины.

Об этом вечером в четверг сообщила полиция Лондона, пишет "Европейская правда".

21-летнему Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Киру Стармеру, а также двух попытках поджога дома, который премьер Британии сдает в аренду.

"Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая", – добавили в полиции Лондона.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".