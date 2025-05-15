Новый посредник в переговорах о мире, совет Россия-НАТО, Орбан боится Украины: новости дня

В Естонії вважають, що склад російської делегації на переговорах у Стамбулі є "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО. Міністр оборони Британії закликає до тиску на Путіна.

"Ляпасом" по НАТО, схоже, став і інцидент у Балтійському морі. Де під час спроби затримання естонцями підсанкційного танкера Росія підіймала винищувач, який ще й порушив повітряний простір члена Альянсу.

У Литві припускають, що це може бути російською інформаційною операцією, бо відео інциденту з’явилося в мережі досить швидко. Литовці хотіли би бачити більш смертоносний НАТО.

Все важливе і цікаве за четвер, 15 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Ляпас по обличчю" України та НАТО

Вчора близько опівночі господар Кремля Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах із Україною в Стамбулі 15 травня.

Делегацію очолив помічник Путіна Владімір Мединський.

Серед інших учасників переговорного процесу – заступник міністра закордонних справ Росії Михаїл Галузін, начальник Головного управління Генштабу РФ Валерій Костюков, а також заступник міністра оборони РФ Александр Фомін.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що склад російської делегації на переговорах у Стамбулі є "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.

"Відправлення на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській політиці, є, на мою думку, ляпасом для України, для всіх нас. Отже, Путін не сприймає цю можливість серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – зазначив Маргус Тсахкна.

До слова, Мединський є співавтором підручника з історії Росії для старшокласників, у якому присутні ідеологічні кліше, псевдонаукові міфи про Україну і українців.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп бачить глузування Путіна з переговорів.

"Ми вже дізналися щось дуже корисне, а саме те, що президент Зеленський перебуває тут, у Туреччині, готовий до мирних переговорів, тоді як Владімір Путін відправив делегацію низького рівня, щоб лише виграти час", – сказав Сікорський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на небажанні господаря Кремля Владіміра Путіна особисто брати участь у переговорах з Україною, які він сам і запропонував.

"Тут (в Анкарі. – Ред.) його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу й шукати людину. Відчуваю неповагу Росії, на мій погляд. Ні часу зустрічі, ні адженди зустрічі, ні високого рівня делегації", – сказав він.

Український президент вважає, що дії Росії є неповагою не лише до України, а й "до Ердогана, до Трампа".

Тим часом Сполучені Штати, за даними Bloomberg, запропонували ще й відновити роботу Ради Росія-НАТО в рамках врегулювання війни в Україні.

Загадковий Трамп

Після публікації інформації про склад російської переговорної групи телеканал SkyNews повідомив, з посиланням на джерела, що американський президент Дональд Трамп не поїде то Туреччини на переговори між Україною та Росією.

Але пізніше (ймовірно, щоб лишатися непередбачуваним) президент США повідомив, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.

"Якщо щось трапиться, я поїду у п'ятницю (в Стамбул), якщо буде доречно", – сказав Трамп.

До речі, вчора посланець президента США Стів Віткофф заявив, що він та держсекретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула у п'ятницю для проведення переговорів щодо російсько-української війни.

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Новий посередник в переговорах про мир

Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський прибув в Анкару.

Після прибуття до Туреччини він коротко поспілкувався з пресою.

Коментуючи склад делегації РФ, президент сказав: "Рівень руських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень".

Зеленський зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Я думаю, в нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", – пояснив український президент.

Згодом Зеленський розповів про свою "хорошу та продуктивну зустріч" з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Він розповів, що говорив з Ердоганом про питання співпраці в рамках "коаліції рішучих", гарантії безпеки, моніторингу припинення вогню, морського розмінування, відбудови України та розвиток партнерства між країнами.

"Ми продовжуватимемо тісну координацію, щоб переговори були дійсно результативними", – додав він.

В ході пресконференції в Анкарі український президент повідомив, що США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ.

Також президент України оголосив, що завтра буде на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії.

Він каже, що домовився з Ердоганом спільно вирушити на саміт.

"Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів", – додав український президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що Україна відправила делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим до Стамбула для переговорів із росіянами 15 травня.

Делегація має бути у Стамбулі пізно ввечері у четвер.

"Щодо адженди, мандат номер один у них буде – припинення вогню. Вони полетять", – додав президент України.

Він підкреслив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про "несерйозне ставлення" Москви до переговорів, оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення в РФ.

Без шансів на прорив

В Росії заявляли про те, що переговори були призначені на сьогоднішній ранок, а потім перенесені на післяобідній час.

Хоча, за даними джерела CNN в Міністерстві закордонних справ Туреччини, станом на день 15 травня не було призначено жодної зустрічі між Росією та Україною.

Джерела українських ЗМІ повідомляють, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.

Державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі. За його словами, саме рівень російської делегації "не свідчить про прорив".

Рубіо підтвердив, що представники США і Туреччини братимуть участь у переговорах між Україною та Росією, яка надіслала "переговорну групу нижчого рівня".

"Я хотів би помилятись, але я, чесно кажучи, не вірю, що ми досягнемо прориву, доки президент Трамп не сяде за стіл переговорів з Путіним і не з'ясує, які його наміри на майбутнє", – зазначив держсекретар, додавши, що Трамп, на його думку, поділяє таку оцінку.

Також Рубіо заперечив, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер після відмови господаря Кремля Владіміра Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул звинуватив його у саботажі мирних зусиль.

"Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – наголосив Стармер.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти" і "чинити тиск на Путіна" на тлі невизначеності навколо переговорів між Росією і Україною в Стамбулі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Путін не скористався можливістю почати говорити про мир.

"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, тільки-но буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.

РФ готує новий наступ?

За даними CNN, Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

Російські командири "прагнуть сформувати великі сили", заявив один американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Водночас, Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, і Росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що поставка обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року.

Інцидент з танкером: "Ситуація серйозна"

В Естонії кажуть, що РФ готова захищати свій "тіньовий флот" на тлі з інциденту з винищувачем.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія відправила військовий літак у відповідь на спробу естонського флоту затримати нафтовий танкер Jaguar, що прямував до Росії.

Танкер перебуває під санкціями Великої Британії, а також йшов без прапора.

"Російська Федерація відправила винищувач, щоб з’ясувати ситуацію, і цей винищувач порушив повітряний простір НАТО приблизно на одну хвилину", – наголосив естонський міністр.

Він додав, що "ситуація справді серйозна".

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вважає, що до інциденту за танкером явно причетна РФ.

"Навіть якщо команда судна могла бути з більш екзотичної країни, на борту явно перебували росіяни. Під час цього інциденту радіозв'язком передавали інформацію про те, що вони бачать, і, ймовірно, надходили якісь інструкції. Росія до цього явно доклала руку", – підкреслив Таро.

Як відомо, у вівторок ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Тсахкна у Туреччині проінформував держсекретаря США Марко Рубіо про інцидент із винищувачем та танкером РФ.

Сьогодні в Естонії протестували систему оповіщення населення – спрацювали 72% сирен.

У Литві вважають, що інцидент з танкером "тіньового флоту" схожий на інформаційну операцію.

"Інцидент схожий на інформаційну операцію, мета якої – просто привернути увагу. Поява винищувача і дуже швидке поширення інформації про це викликають питання", – сказала міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна хотіла б бачити сильніший, краще підготовлений і "більш смертоносний" НАТО.

До речі, сьогодні стало відомо, що НАТО розмістить третій центр повітряних операцій у Норвегії.

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