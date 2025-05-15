Рубио раскритиковал делегацию РФ в Стамбуле и не верит в прорыв на переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Анталье после неформального заседания глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда".

Рубио подтвердил, что представители США и Турции примут участие в переговорах между Украиной и Россией, которая направила "переговорную группу более низкого уровня".

"Но я хочу быть откровенным: я не думаю, что у нас большие ожидания относительно того, что произойдет завтра. Честно говоря, на данный момент, я думаю, абсолютно ясно, что единственный способ достичь прорыва – это (переговоры. – Ред.) между президентом Трампом и Путиным", – добавил он.

Госсекретарь выразил убеждение, что Путин готов к диалогу с Трампом "и к тому, чтобы раз и навсегда определить путь вперед и что это за путь".

Также Рубио прямо указал на уровень российской делегации, который, по его словам, "не свидетельствует о прорыве".

"Я хотел бы ошибаться, но я, честно говоря, не верю, что мы достигнем прорыва, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным и не выяснит, каковы его намерения на будущее", – отметил госсекретарь, добавив, что Трамп, по его мнению, разделяет такую оценку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.