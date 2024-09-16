Глава МИД Польши считает, что ядерных угроз Кремля не стоит бояться

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Западу не следует серьезно учитывать российские угрозы ядерным оружием в решениях по снятию ограничений на применение Украиной западного оружия.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" в Киеве.

Сикорский отметил, что с точки зрения международного права аэродромы дислокации стратегической авиации РФ, с которых взлетают носители ракет, наносящие удары по Украине, могут считаться легитимной целью, даже если они находятся в глубоком тылу.

Он сказал, что не понимает промедлений со снятием ограничений для Украины на применение западного оружия, несмотря на военные преступления, совершенные Россией.

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"Я слышу от западных журналистов о "красных линиях" Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но ведь у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия", – сказал Радослав Сикорский.

"Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько безумным, чтобы начать войну с НАТО. Так же само его угрозы ядерного оружия остаются пустыми", – добавил он.

Также Сикорский выразил мнение, что мужчины-украинцы мобилизационного возраста не должны получать социальные выплаты в странах ЕС.

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