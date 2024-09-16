Глава МЗС Польщі вважає, що ядерних погроз Кремля не варто боятись

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Заходу не слід серйозно зважати на російські погрози ядерною зброєю у рішеннях щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Києві.

Сікорський зазначив, що з точки зору міжнародного права аеродроми дислокації стратегічної авіації РФ, з яких злітають носії ракет, що завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу.

Він сказав, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія.

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"Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії", – сказав Радослав Сікорський.

"Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми", – додав він.

Також Сікорський висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.

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