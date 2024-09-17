С 17 сентября в Брюсселе начинается трехдневная встреча представителей Украины и Еврокомиссии по одному из ключевых переговорных разделов.

Как сообщает "Европейская правда", о деталях встречи рассказали в Министерстве юстиции.

Это уже вторая двусторонняя сессия Украина-ЕС в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС, она будет проходить в Брюсселе 17-19 сентября. Встреча посвящена переговорному разделу 23 "Судебная власть и основные права".

🇺🇦🇪🇺 Українська делегація на чолі з @StefanishynaO візьме участь в другій двосторонній сесії Україна-ЄС в межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС, що відбудеться 17-19 вересня 2024 року в Брюсселі 1/ pic.twitter.com/nw0cIgHUhN Реклама: September 17, 2024

Украинскую делегацию возглавляет профильный вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, в ее состав войдут также другие представители органов государственной власти и народные депутаты.

"Повесткой дня встречи предусмотрены доклады по трем блокам: "Судебная власть", "Антикоррупционная политика" и "Основополагающие права". Разделы 23 "Судебная власть и основные права" и 24 "Правосудие, свобода, безопасность" являются главными в течение всего процесса переговоров. Ни один переговорный раздел ЕС не будет закрыт, пока не выполнены контрольные показатели в рамках двух указанных разделов", – отметили в Минюсте.

Ранее Стефанишина рассказала, что украинские переговорщики готовились к этой встрече с мая 2024 года.

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