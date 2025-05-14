Интрига вокруг Стамбула, санкции для теневого флота, деблокада КПП с Польшей: новости дня

Росія досі не повідомила про склад делегації, який прибуде до Туреччини, де завтра можуть відбутися переговори. Зеленський каже, що буде вирішувати щодо подальших кроків після того, як стане зрозумілим склад делегації РФ.

Тим часом в турецькій Анталії триває неформальна зустріч міністрів країн НАТО. За даними ЗМІ, США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії, включно з нафтовими танкерами.

Французький міністр закордонних справ закликає дотискати економіку РФ. До речі, 13 травня в ЄС презентували звіт щодо стану російської економіки.

У Раді Європи розпочали процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, а партія Орбана ініціює заходи проти громадянського суспільства за російським зразком.

Україна завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера на переговорах з ЄС

Все важливе і цікаве за середу, 14 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Інтрига навколо Стамбулу

У Кремлі продовжують мовчати про склад переговорної делегації у Стамбулі.

Російська газета "Коммерсант" повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров нібито не буде брати участі в потенційних переговорах з Україною, які можуть відбутись 15 травня у Туреччині.

Вчора телеканал NBC News повідомив, що державний секретар США і виконувач обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо збирається прибути до Туреччини.

У Білому домі підтвердили NBC News, що Рубіо вирушить на переговори в Стамбулі разом із посланцями президента США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом.

А сьогодні посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що він та держсекретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула у п'ятницю для проведення переговорів щодо російсько-української війни.

Віткофф сказав журналістам, що поки що невідомо, чи візьме участь у запланованих переговорах правитель Росії Владімір Путін.

Цього нібито не знає і Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський не вірить в те, що господар Кремля Владімір Путін зважиться приїхати до Стамбула на прямі переговори з ним, хоча повністю таку можливість не відкидає.

"Я не дуже вірю, що Путін особисто здатний на зустріч. Мені здається, він боїться. Хоча, якщо він відчує серйозний удар по своїй економіці, то і його народ, росіяни, теж це відчують? Тому я думаю, що все-таки є шанс, що він все-таки приїде", – зазначив він.

За його словами, подальші дії Києва у плані "мирного врегулювання" з Росією будуть визначені після того, як стане зрозумілим представництво РФ на переговорах у Стамбулі.

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", – додав український президент.

До речі, сьогодні Зеленський заявив, що у нього з Віткоффом "щось не склалося".

Цікаво, що навіть бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що особисто вимагатиме від глави РФ Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

За даними ЗМІ, да Сілва на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї мав зупинитися у Москві.

Хоча ввечері російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на посольство Бразилії, повідомили, що президент Лула да Сілва під час короткої зупинки в Москві дорогою з Китаю не зустрічався з Владіміром Путіним.

Тим часом в Євросоюзі продовжують чекати згоди Росії щодо 30-денного припинення вогню. Зокрема, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом висловила сподівання на це.

Засідання Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня прибув до Туреччини на неформальну зустріч міністрів країн НАТО, яка проходить 14-16 травня в Анталії.

Напередодні його візиту у пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили, що Сибіга проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.

"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", – повідомили в українському МЗС.

Сибіга в Туреччині зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Він відзначив, що "епіцентр світової дипломатії" зараз перебуває в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль, і Україна це цінує.

Крім того, на полях зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Туреччині український міністр зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я поінформував про подальшу відмову Росії підтримати режим припинення вогню та про атаки вздовж лінії фронту, що тривають. Ми скоординували зусилля для просування значущого мирного процесу", – повідомив Сибіга.

А ще у Туреччині відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил. На ньому обговорювали актуальну безпекову ситуацію в Україні та подальшу підтримку з боку Альянсу та держав-членів.

Участь у засіданні онлайн взяв Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

А от нідерландська телерадіокомпанія NOS дізналася, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Водночас співрозмовники NOS підкреслили, що до саміту НАТО залишилось ще шість тижнів, і ситуація може змінитись.

17-й пакет санкцій

Посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії, включно з нафтовими танкерами.

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – поінформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед іншого, ЄС схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

За словами джерела "ЄвроПравди", ЄС схвалив також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ.

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Зазначимо, 17-й пакет санкцій проти Росії мають затвердити під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що настав час задушити економіку РФ.

"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Владіміра Путіна припинити його загарбницьку війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", – вважає глава зовнішньополітичного відомства Франції.

Він повідомив, що проведе переговори з американським сенатором Ліндсі Гремом щодо санкційного законопроєкту, який той готує і який передбачає введення 500% тарифів на країни, які імпортують російську нафту.

До речі, "Європейська правда" проаналізувала звіт Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) про стан економіки Росії, який презентували 13 травня.

Результати аналізу – в статті Каральні санкції та слабкі місця економіки РФ: які рекомендації отримав Євросоюз.

Щодо трибуналу для Путіна

Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 14 травня, запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

На своєму щорічному засіданні міністри також доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи на основі угоди з Україною.

Нагадаємо, 9 травня у Львові міністри закордонних справ держав Європи у спільній заяві привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в рамках Ради Європи.

На цьому засіданні міністри політично схвалили цей процес. А зараз почалася його юридична реалізація.

Загрози для Європи

Вперше в цьому році російський літак порушив повітряний простір Естонії.

За даними Spiegel, німецькі слідчі зірвали диверсії РФ з вибуховими посилками.

Підозрюваними є українці Владислав Т., Данило Б. і Євген Б., їм висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб.

А в Іспанії, яка нещодавно постраждала від безпрецедентного блекауту, спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів. До речі, в Іспанії поділились першими підсумками розслідування блекауту.

Армія Нідерландів підвищує рівень готовності через "зростання загроз" в Європі, а уряд країни повідомив про закупівлю щонайменше 46 танків Leopard 2A8.

У Фінляндії пропонують підвищити вік резервістів до 65 років, а у Чехії понад 80% кажуть, що готові захищати країну в разі нападу.

Кращий результат згідно з опитуванням, опублікованим неурядовою організацією Globsec, показала лише Польща – 84%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Бундесвер повинен стати найсильнішою армією Європи.

Щодо євроінтеграції України

Україна завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера на переговорах з ЄС

Уряд України 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС. Таким чином Україна завершила всі внутрішні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що наступним етапом стане передача дорожніх карт Європейській комісії та державам-членам ЄС для затвердження з їхнього боку.

Вона пояснила, що дорожні карти – це комплексні плани, що містять конкретні кроки, які Україна планує здійснити, "щоб приєднатися до Євросоюзу сильною та спроможною країною-членом".

Схвалені дорожні карти синхронізовано з міжнародними зобов’язаннями України, стратегічними та програмними документами.

Щодо Польщі

Польські перевізники зняли блокаду на КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв одіозного кандидата в президенти Румунії Джордже Сіміоном, відомого антиукраїнськими заявами. А ще у Польщі заявили про спробу іноземного втручання в президентські вибори.

Нагадаємо, перший тур виборів президента Польщі, як і Румунії, відбудеться вже у цю неділю.

Про те, які наслідки матимуть ці вибори президента як для самої Польщі, так і для її відносин з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України.

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