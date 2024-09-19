Посол ЕС поделилась прогнозами о темпе открытия переговорных разделов для Украины

Посол Украины в ЕС Катарина Матернова считает, что Украина имеет все шансы в 2025 году запустить переговоры о вступлении в Евросоюз по нескольким переговорным разделам, но темпы станут более понятными через некоторое время.

Своими ожиданиями она поделилась в интервью "ЕвроПравде".

Матернова напомнила, что сейчас идет процесс "скрининга" – масштабного анализа расхождений между украинским законодательством и европейским по всем сферам, чтобы определить, что и как нужно будет менять для готовности к вступлению в ЕС.

Сейчас под скринингом – разделы 23-24, которые касаются фундаментальных прав, верховенства права и борьбы с коррупцией.

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"Очень надеюсь, что в начале следующего председательства – а это будет председательство Польши – мы перейдем к открытию этих различных кластеров", – отметила посол.

На вопрос, реалистична ли амбиция вице-премьера Ольги Стефанишиной, чтобы Украина открыла вообще все кластеры, Матернова сказала, что не будет спешить с выводами.

"Ответ будет зависеть от результатов скрининга. Мы увидим, что реально сделать, а что нет. Но я постоянно говорю и здесь в Киеве, и в Брюсселе, и в других столицах: я убеждена, что Украина однозначно готова к переговорам", – отметила она, добавив, что вообще феноменальным является то, что Украина выполняет эту работу в условиях полномасштабной войны.

Посол добавила, что для более четкого формирования прогнозов по темпам открытия кластеров важно увидеть масштабы технической и законодательной работы, которую нужно выполнить Украине.

Она отметила, что ставит целью в 2025 году предоставить всю возможную поддержку Украине для успешного прогресса переговоров.

"Для этого мы сейчас запускаем большую программу помощи по вопросам европейской интеграции Офису вице-премьер-министра, Верховной Раде и отраслевым министерствам. Я думаю, что это самая большая программа, которую ЕС когда-либо готовил для такой всесторонней поддержки. Поэтому я надеюсь на ее успех, потому что это будет действительно полезно для переговоров.

А моя цель... Я не хочу называть цифры, но я очень надеюсь, что нам удастся открыть по крайней мере половину кластеров", – сказала она.

Также Матернова сказала, что считает реалистичным вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

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