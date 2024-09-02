Польша в очередной раз поднимала авиацию из-за массированных ударов РФ по Украине

Польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух сегодня рано утром для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", – говорится в сообщении.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", – добавили в ведомстве.

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Несколько громких взрывов прозвучало сегодня утром в Киеве, который был атакован Россией крылатыми и баллистическими ракетами. Обломки от сбитых ракет упали в нескольких районах. Есть сообщения о пожарах.

Как сообщалось, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.