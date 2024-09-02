В НАТО ответили главе МИД Польши на призыв сбивать российские ракеты над Украиной

В Североатлантическом Альянсе, комментируя призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего НАТО.

Об этом представитель Альянса сказал в комментарии агентству Europa Press, сообщает "Европейская правда".

Представитель НАТО заявил, что Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

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"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", – добавил спикер.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Украина ранее обращала внимание, что западные государства могут помогать ей отражать массированные ракетные обстрелы России, направленные против критической и энергетической инфраструктуры, чтобы позволить поражать носители ракет в глубине российской территории западным оружием.

Как сообщалось ранее, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.