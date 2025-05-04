Венс встал на защиту Трампа, который опубликовал себя в образе Папы Римского
Вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту американского президента Дональда Трампа после того, как тот опубликовал в Truth Social изображение себя в образе Папы Римского, созданное с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Трамп опубликовал изображение через несколько дней после того, как пошутил, что хотел бы стать следующим главой Католической церкви.
"Как правило, я не имею ничего против того, чтобы люди шутили, но не могу терпеть, когда люди начинают глупые войны, в которых гибнут тысячи моих соотечественников", – написал Венс в субботнем посте на X в ответ на вопрос редактора The Bulwark Билла Кристола о том, "У Венса нет ничего против такого неуважения и насмешек над святым отцом".
На следующей неделе Католическая церковь начнет конклав для избрания нового Папы после смерти 88-летнего Папы Франциска в пасхальный понедельник.
Венс является католиком и был одним из последних, кто встретился с Франциском перед его смертью.
Официальный аккаунт Нью-Йоркской католической конференции в Твиттере раскритиковал пост Трампа, который также был опубликован аккаунтом Белого дома.
May 3, 2025
"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, а кардиналы собираются на торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами", – написали они.
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