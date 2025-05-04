Венс встал на защиту Трампа, который опубликовал себя в образе Папы Римского

Вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту американского президента Дональда Трампа после того, как тот опубликовал в Truth Social изображение себя в образе Папы Римского, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал изображение через несколько дней после того, как пошутил, что хотел бы стать следующим главой Католической церкви.

"Как правило, я не имею ничего против того, чтобы люди шутили, но не могу терпеть, когда люди начинают глупые войны, в которых гибнут тысячи моих соотечественников", – написал Венс в субботнем посте на X в ответ на вопрос редактора The Bulwark Билла Кристола о том, "У Венса нет ничего против такого неуважения и насмешек над святым отцом".

На следующей неделе Католическая церковь начнет конклав для избрания нового Папы после смерти 88-летнего Папы Франциска в пасхальный понедельник.

Венс является католиком и был одним из последних, кто встретился с Франциском перед его смертью.

Официальный аккаунт Нью-Йоркской католической конференции в Твиттере раскритиковал пост Трампа, который также был опубликован аккаунтом Белого дома.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, а кардиналы собираются на торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами", – написали они.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.