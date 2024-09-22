США и еще три государства предостерегли РФ от пугалок ядерным оружием

Государства Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (США, Австралия, Индия, Япония) заявили о неприемлемости применения или угроз применения ядерного оружия Россией.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Государства заявили, что выступают за соблюдение международного права и уважение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет всех государств и мирное разрешение споров.

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность войной, которая продолжается в Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия. Каждый из нас посетил Украину с начала войны и видел это собственными глазами; мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, в соответствии с целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении.

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Лидеры отметили негативное влияние войны в Украине на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся и наименее развитых стран.

"В контексте этой войны мы разделяем мнение о неприемлемости применения или угрозы применения ядерного оружия.

Мы подчеркиваем важность соблюдения международного права и, в соответствии с Уставом ООН, повторяем, что все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства", отметили лидеры государств Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности.

Глава МИД Андрей Сибига заявил накануне, что по данным украинской разведки, накануне этой зимы Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил предупреждение Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.