В Гааге начинаются слушания по существу по делу о нарушении Россией Морской конвенции ООН

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге начинает слушания по существу по иску Украины от 2016 года, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС.

Вступительное заявление Украины будет произнесено в понедельник, 23 сентября 2024 года, в 10:20.

Российская Федерация произнесет свое вступительное заявление в понедельник, 23 сентября 2024 года, в 10:40.

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Украина выступит с публичным заключительным словом в четверг, 3 октября 2024 года, в 17:40, а Российская Федерация выступит с публичным заключительным словом в субботу, 5 октября 2024 года, в 17:40.

Напомним, Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года"с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.

Основное возражение России заключалось в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но только в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

Подробнее о требованиях Украины и о конкретных обвинениях в адрес РФ читайте в речи Украины относительно действий РФ вокруг Крыма и на Азове во время рассмотрения этого вопроса в Арбитражном трибунале, произнесенной в 2019 году.