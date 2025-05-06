Минфин США: Трамп хочет, чтобы соглашение о недрах стало "рычагом влияния" на РФ

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на Россию, в частности в контексте мирных переговоров.

Об этом он заявил во время выступления на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что идея соглашения о полезных ископаемых была Трампова, а также отметил, что американский лидер уверен – она даст несколько результатов.

Одним из результатов американский министр финансов назвал "дополнительные рычаги влияния" на российское руководство.

"Во-первых, это создаст дополнительные рычаги для него в переговорах с российским руководством, когда наступит подходящий момент", – подчеркнул он.

Также, по его словам, идея заключалась в том, чтобы подписать соглашение, которое покажет, что „между США и украинским народом нет никаких разногласий".

"Это должно было стать символом для украинцев, что США остаются рядом. Это также должно было стать сигналом для уставшей американской публики, которая скептически относится к новым финансовым обязательствам, что с Украиной возможно иметь общее процветание. И в определенном смысле это было бы молчаливой гарантией безопасности благодаря экономическому партнерству", – сказал Бессент.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил ожидание, что Верховная Рада ратифицирует подписанное соглашение о недрах с США до 8 мая.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.