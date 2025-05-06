СМИ рассказали, как состоится утверждение Мерца новым канцлером Германии

Во вторник, 6 мая, немецкий Бундестаг утвердит правительство нового канцлера, лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

Издание Taggesschau рассказало о том, как будет проходить утверждение, передает "Европейская правда".

В 09:00 по местному времени состоятся выборы канцлера в Бундестаге.

Бундестаг собирается для выбора канцлера, после открытия заседания президентом Бундестага Юлией Клекнер (ХДС) не будет речей. Клекнер объяснит правила выборов, после чего состоится тайное голосование.

Мерц нуждается в поддержке большинства депутатов Бундестага – 316 голосов. В Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

В 10:30 состоится назначение на пост канцлера.

Мерц получит официальный документ о назначении от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. С получением этого документа Мерц официально становится канцлером, а после этого он сразу возвращается в Бундестаг.

В 12:00 – присяга в Бундестаге. Мерц приносит присягу в Бундестаге.

В 12:30 – назначение министров. Мерц снова в дворце Бельвю, на этот раз вместе со своим кабинетом. Здесь министры получают свои официальные указы о назначении от Штайнмайера.

Немецкий президент выступит с короткой речью, в которой, вероятно, обозначит задачи, стоящие перед новым правительством, и ожидания от него.

В 13:30 – присяга членов кабинета. Вернувшись в Бундестаг, объявляют о формировании нового правительства. Министры принимают присягу.

Формулу присяги зачитывают один раз для всех, а затем каждый министр по очереди говорит: "Я клянусь" или "Я клянусь, да поможет мне Бог".

В 14:00 заседание Бундестага завершается.

В 15:00 – передача официальных полномочий. Канцлер Олаф Шольц официально передает свои полномочия своему преемнику.

Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".

Также он пожелал Мерцу "много успехов, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые предстоят.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

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