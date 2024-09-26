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Британия наложила санкции на две компании и пять судов, перевозящих российский СПГ

Новости — Четверг, 26 сентября 2024, 15:19 — Мария Емец

Великобритания наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом разместили на сайте правительства Великобритании.

26 сентября Великобритания применила санкции против пяти судов и двух ассоциированных с ними юридических лиц, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа, в частности из передового российского проекта Arctic LNG 2. Сам проект еще раньше попал под скоординированные санкции западных союзников и поэтому вынужден был уменьшить объемы.

Под санкциями оказались суда:

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  • PIONEER (IMO 9256602)
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298)
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277)
  • СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Что касается компаний, то это OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, которая является оператором PIONEER и ASYA ENERGY, а также WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, оператора NORTH SKY.

Всего под санкциями Британии теперь 15 кораблей и компаний, причастных к российскому сектору СПГ.

А президент США Джо Байден заявил о разоблачении криптосети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.

Ранее в сентябре США наложили санкции на российскую пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

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Великобритания санкции Энергетика Война с РФ
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