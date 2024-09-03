В Еврокомиссии планируют запустить систему оплаты за безвизовые въезды весной

К весне 2025 года в Европейском Союзе планируют ввести в действие систему EES и ETIAS, что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом во вторник, 3 сентября, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер, пишет "Европейская правда".

По словам Гиппер, система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) должна быть готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года.

"Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года", – акцентировала пресс-секретарь.

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Она также заявила, что с ноября 2024 года в ЕС должна заработать система системы въезда-выезда (Entry-Exit System, EES), которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах на электронную базу.

По ее словам, дата 10 ноября 2024 года, которую озвучивала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон по запуску системы въезда-выезда EES, является окончательной.

"Для системы въезда-выезда больше не будет ручного паспортного контроля, и это также ускорит использование электронных проверок", – отметила Хиппер.

На вопрос журналистки, насколько подготовлены страны-члены ЕС, пресс-секретарь отметила, что сейчас Европейская комиссия ожидает декларацию готовности стран-членов ЕС в начале сентября, после чего будет возможность подтвердить запуск систем.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливающее параметры новой системы, которая получила название ETIAS.

Сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за потребности в дополнительном финансировании и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но даты снова и снова приходилось перенести.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Подробнее о том, как будет работать система ETIAS, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды" или читайте в статье, которую мы публиковали ранее, после принятия окончательных законодательных решений ЕС: "Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года".